РИАМО - 15 июн. Количество угонов транспортных средств сократилось в Москве в три раза благодаря дорожным камерам, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«Интеллектуальная транспортная система на проводе. Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер. Не в смысле оштрафовать, а просто наблюдаем, кто куда едет. Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности - угонов, спасибо камерам, в Москве стало в три раза меньше», - говорится в сообщении.

Интеллектуальная транспортная система развивается в Москве с 2011 года. Она предназначена для управления пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети в столице, а также для повышения безопасности дорожного движения и качества транспортного обслуживания.