РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска 6 июля планировали провести соревнования по рыбной ловле спиннингом с берега, мероприятие перенесли на реку Клязьму в Орехово-Зуевский городской округ, сообщается в группе «РСК «Пахринский ультралайт» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее рыболовно-спортивный клуб «Пахринский ультралайт» планировал провести третье ежегодное соревнование по рыбной ловле спиннингом с берега «Спиннинговое братство на Пахре-2019». Состязания планировалось на 6 июля в поселке Дубровицы на реке Пахре.

«Аномальная жара внесла свои коррективы, и они весьма печальны. Из-за жары, безветрия и отсутствия течения, участок, выбранный для соревнования, стал непригодным. Пробовали найти иную акваторию на Пахре, везде тина. Чтобы не портить картину праздника, мы откроем регистрацию на другое мероприятие», - говорится в сообщении.

Соревнования по ловле рыбы проведут 6 июля на реке Клязьма в деревне Войново Орехово-Зуевского городского округа. Зарегистрироваться на мероприятие, а также узнать подробности можно в группе «Спинниговое братство на Клязьме» в соцсети «ВКонтакте».