РИАМО - 15 июн. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла в Солнечногорске пляжный фестиваль «Сенеж - берег солнца», который проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье», передает в субботу корреспондент РИАМО.
На фестивале состоялось открытие обновленного городского пляжа с белым кварцевым песком и отдельной зоной бассейнов. Также прошли соревнования по пляжному волейболу, петанку, силовое экстрим-шоу. Посетители могли прокатиться на вейкбордах и лодках.
«Очень приятно быть сегодня в Солнечногорске. Благоустроенные пляж и набережная станут точками притяжения для тысяч людей. Вообще, программа на это лето в Подмосковье богатая – мероприятия пройдут во всех муниципалитетах области. Например, уже на следующей неделе в Клину стартует наш традиционный фестиваль Чайковского, 7-8 июля в Горках Ленинских пройдет джаз-фестиваль Игоря Бутмана. В рамках «Подмосковных вечеров» запланировано множество фестивалей на любой вкус, и, конечно, все мы ждем старта большого велопробега, который пройдет 20 июля», — сказала Виртуозова.
В рамках фестиваля вице-губернатор поучаствовала в приготовлении самого большого бургера в Подмосковье, его вес составил около 15 килограммов.
Также в рамках пляжного фестиваля прошел концерт известного джаз-бэнда страны «Фонограф» под руководством Сергея Жилина. Музыканты выступили с программой «Let it BEatles!».
Ранее в Московской области стартовал проект «Лето в Подмосковье», основная задача которого - привлечь туристов в небольшие города региона. В рамках проекта подготовлены разнообразные мероприятия и туристические маршруты. Кроме того, жителей Московской области ждут события под брендом «Подмосковные вечера», их проведут в каждом муниципалитете.
В частности, летом в Подмосковье пройдут фестивали Чайковского и «Славянское подворье». В августе настоящих гурманов ожидают Всероссийский агрофестиваль в Истре и гастрофест в Пушкинском округе. Кроме того, в августе пройдет самый крупный в России сырный фестиваль.
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