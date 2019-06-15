РИАМО - 15 июн. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла в Солнечногорске пляжный фестиваль «Сенеж - берег солнца», который проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье», передает в субботу корреспондент РИАМО.

На фестивале состоялось открытие обновленного городского пляжа с белым кварцевым песком и отдельной зоной бассейнов. Также прошли соревнования по пляжному волейболу, петанку, силовое экстрим-шоу. Посетители могли прокатиться на вейкбордах и лодках.

«Очень приятно быть сегодня в Солнечногорске. Благоустроенные пляж и набережная станут точками притяжения для тысяч людей. Вообще, программа на это лето в Подмосковье богатая – мероприятия пройдут во всех муниципалитетах области. Например, уже на следующей неделе в Клину стартует наш традиционный фестиваль Чайковского, 7-8 июля в Горках Ленинских пройдет джаз-фестиваль Игоря Бутмана. В рамках «Подмосковных вечеров» запланировано множество фестивалей на любой вкус, и, конечно, все мы ждем старта большого велопробега, который пройдет 20 июля», — сказала Виртуозова.

В рамках фестиваля вице-губернатор поучаствовала в приготовлении самого большого бургера в Подмосковье, его вес составил около 15 килограммов.

«Это было здорово! Возможно, бургер войдет в книгу рекордов Гиннесса. Но это не самое главное - важно, что в процессе участвовали все и сейчас все смогут попробовать бургер. 15 килограммов — достанется всем!» — добавила Виртуозова.

Также в рамках пляжного фестиваля прошел концерт известного джаз-бэнда страны «Фонограф» под руководством Сергея Жилина. Музыканты выступили с программой «Let it BEatles!».

Ранее в Московской области стартовал проект «Лето в Подмосковье», основная задача которого - привлечь туристов в небольшие города региона. В рамках проекта подготовлены разнообразные мероприятия и туристические маршруты. Кроме того, жителей Московской области ждут события под брендом «Подмосковные вечера», их проведут в каждом муниципалитете.

В частности, летом в Подмосковье пройдут фестивали Чайковского и «Славянское подворье». В августе настоящих гурманов ожидают Всероссийский агрофестиваль в Истре и гастрофест в Пушкинском округе. Кроме того, в августе пройдет самый крупный в России сырный фестиваль.

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