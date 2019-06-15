РИАМО - 15 июн. На территории подмосковного городского округа Шатура в выходные дни сохранится высокий уровень пожароопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15-16 июня в городском округе Шатура Московской области сохранится высокий уровень пожароопасности четвертого класса», - говорится в сообщении.

При пожарной опасности спасатели рекомендуют ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем, не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Нельзя бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок.

Кроме того, не рекомендуется сжигать в лесу и на торфяниках мусор. Также при сжигании мусора вблизи леса следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров, территория вокруг места для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от хвойных деревьев, валежника, порубочных остатков и других легковоспламеняющихся материалов.

«В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного – 101», - заключается в сообщении.