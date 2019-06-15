РИАМО - 15 июн. Столичная полиция проводит проверку по факту тяжелого травмирования женщины в Окружном проезде, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 14 июня в 22:13 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о госпитализации женщины 1952 года рождения.

«Женщину доставили в реанимационное отделение с Окружного проезда с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени тяжести, травматическим субарахноидальным кровоизлиянием (в мозг – ред.), линейным переломом теменной кости, отеком головного мозга», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка.