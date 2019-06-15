РИАМО - 15 июн. Столичная полиция проводит проверку по факту поножовщины в магазине на Озерной улице, в результате которой два человека получили ранения, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 14 июня в 21:24 в службу «02» от граждан поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Озерная улица, дом №26.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в магазине по указанному адресу обнаружены граждане, которые нарядами скорой медицинской помощи доставлены в медучреждения и госпитализированы в реанимационные отделения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадали два человека, у них зафиксированы колото-резаные ранения груди, шеи и головы.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка», - заключил представитель пресс-службы.