РИАМО - 15 июн. Накануне празднования Дня медицинского работника заместитель министра обороны России Тимур Иванов открыл памятник военным медикам в сквере Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве, сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Этот памятник - дань уважения за те подвиги, которые совершают военные врачи в мирное и военное время. Роль военного врача во все времена нельзя недооценивать. Эти люди, порой жертвуя своей жизнью, вытаскивали с поля боя своих раненых товарищей», - сказал Иванов.

Открытие памятника приурочено к 100-летнему юбилею госпиталя имени П. В. Мандрыка. Памятник символизирует связь поколений военных медиков и отмечает славные вехи в истории госпиталя.

Скульптура представляет собой композицию из трех фигур в форме военных медиков 1919-2019 годов: в центре находится сестра милосердия времен Гражданской войны с яблоневой ветвью, справа и слева от нее - военные врачи начала Великой Отечественной войны и нашего времени.

День медицинского работника отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпадает на 16 июня.