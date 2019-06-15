РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 июн. Мастер-класс по дыхательной гимнастике провели в рамках фестиваля йоги в парке «Костино» подмосковного Королева, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу в парке «Костино» проходит фестиваль йоги, посвященный Международному дню йоги.

«Мы во второй раз проводим фестиваль в Королеве. Организовали различные тренинги, мастер-классы для детей и взрослых. Играет живая музыка, будут танцы», - сказала исполняющий обязанности директора молодежного центра «Космос» Мария Масик.

На фестивале преподаватели йоги провели тренинги для детей, начинающих и опытных йогов. На площадке можно было научиться рисовать, делать мейкап, попробовать настоящий китайский чай, сделать дыхательную гимнастику и поиграть в трансформационные игры.