РИАМО - 15 июн. На северо-западе столицы неизвестный похитил дорогостоящий автомобиль Lexus, принадлежащий управляющему автомойки, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 14 июня в 06:20 в службу «02» обратился управляющий автомойки, который заявил о краже его автомобиля от дома №25 по улице Барышиха.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 31 мая по 14 июня по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомашины Lexus LX 570, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил более 7 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.