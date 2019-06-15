РИАМО - 15 июн. Медикам из Дзержинской городской больницы вручили благодарность от министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева в честь Дня медицинского работника, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В ДК «Энергетик» 14 июня временно исполняющий полномочия главы городского округа Людмила Иванова и депутат Московской областной думы Владимир Жук поздравили медиков с их профессиональным праздником. На мероприятии также присутствовала замминистра здравоохранения Московской области Елена Утемова.

«Работникам медицинских учреждений (муниципалитета - ред.) были вручены благодарственные грамоты Московской областной думы и главы города, а замминистра здравоохранения Московской области Елена Утемова вручила благодарность министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева коллективу Дзержинской городской больницы», - говорится в сообщении.