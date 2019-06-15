РИАМО - 15 июн. В Москве начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро на север, здесь появятся станция «Лианозово» и станция в технопарке «Физтех», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Проложим тоннель длиной 2,3 километра до станции «Лианозово», неподалеку от одноименной платформы Савеловского направления МЖД. Затем линия дойдет до технопарка «Физтех» в поселке Северный», - написал Собянин в Twitter.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что «салатовую» ветку метро продлят до станции «Физтех» в течение трех лет. Сооружение участка метро от «Лианозова» в поселок Северный улучшит транспортное обслуживание и позволит жителям прилегающих территорий экономить время в дороге.

Сейчас конечной станцией Люблинско-Дмитровской линии метро на севере столицы является «Селигерская».