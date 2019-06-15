РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Подъезд дома в поселке Дубровицы подмосковного Подольска оказался затопленным после сильных осадков, прошедших накануне в городском округе, сообщается в группе «ДУБРОВЧАНЕ | ТОС Дубровицы | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в поселке Дубровицы 14 июня в подъезде №3 дома №9. На видео, опубликованном в группе, видно, что подъезд залило водой. Также вода имеется на лестнице, ведущей на верхние этажи.

«В данном подъезде с ноября 2018 года не могут завершить ремонт по программе «Мой подъезд». Причем его уже несколько раз заливало водой после дождей. Проблема заключается в том, что при ремонте нарушили систему ливневки», - сказал председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак.

Как пояснили в диспетчерской управляющей компании ООО «УК Дубровицы», о данном инциденте жители в управляющую организацию не сообщали. Данную информацию передадут ответственным службам.