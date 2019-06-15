РИАМО – 15 июн. В столице 16 июня пройдет десятый фестиваль «Разноцветный джаз», событие объединит начинающих музыкантов и признанных мастеров джаза, на нем выступят свыше 20 российских и зарубежных коллективов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выступления пройдут в историко-культурном центре «Особняк Носова» – филиале Российской государственной библиотеки для молодежи.

«В этом году фестиваль организован совместно с Московским колледжем импровизационной музыки. В программе – выступления как уже знакомых российским слушателям коллективов (акапельный хор Jazz Friends и лауреат фестиваля «Московская весна a cappella» 2017 года Honey Jazz Choir), так и новичков (бразильский дуэт Ensalarado, творческая лаборатория Masala Quartet, оркестр «Коралловые рифы» и ансамбль Iskra Band)», – говорится в сообщении.

Традиционно музыка на фестивале зазвучит сразу на двух сценах: пока профессиональные джазисты будут исполнять известные произведения на основной площадке, на малой сцене пройдет джем-сейшен – импровизационный концерт, похожий одновременно на репетицию и дружеские посиделки. На этой площадке можно будет не только послушать музыку (соул, спиричуэлс, бибоп, свинг, фьюжен, фанк, фолк), но и сыграть вместе с музыкантами.

«Вести концерт и рассказывать о современном джазе гостям фестиваля будут Ольга Оськина, музыковед, преподаватель Московского колледжа импровизационной музыки, и Михаил Митропольский, джазовый обозреватель, радио- и телеведущий», – уточняется в материале.

Особняк купца Василия Носова – один из немногих памятников деревянного модерна, сохранившихся в Москве. Он был построен в 1903 году по проекту архитектора Льва Кекушева. Сейчас здание является объектом культурного наследия федерального значения. Здесь работают три отдела Российской государственной библиотеки для молодежи: историко-культурный центр, нотно-музыкальный отдел и центр русского модерна.

Открытие фестиваля состоится в 15:00. Вход на мероприятие свободный.