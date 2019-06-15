РИАМО - 15 июн. Труп женщины с закрытой черепно-мозговой травмой головы нашли в квартире в подмосковной Кашире, подозреваемый в убийстве задержан, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 14 июня в 07:48 в квартире дома №1 на улице Клубная в Кашире с закрытой черепно-мозговой травмой обнаружен труп жительницы Псковской области 1981 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Кашира ГСУ СК России по Московской области гражданин РФ без постоянной регистрации 1988 года рождения, ранее судимый», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».