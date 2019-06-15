РИАМО - 15 июн. В подмосковном Жуковском летчики-испытатели проведут эксперимент на самолете Sukhoi Superjet (SSJ) и полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в «Шереметьеве» лайнера, сообщает ТАСС.



«Полет может быть сымитирован летчиками ГСС (АО «Гражданские самолеты Сухого») в Летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском», - сказал источник в авиационных кругах.



Он уточнил, что лайнер в точности повторит в небе заход на посадку, а также все действия экипажа SSJ в кабине по данным, зафиксированным самописцами. Это может помочь специалистам МАК и госкомиссии сделать выводы о причинах катастрофы.



«Тренажеры самолета SSJ также находятся в ЛИИ имени Громова на базе ГСС, и, вероятно, это будет комплекс мероприятий, которые прольют свет на действия экипажа и причины катастрофы», - сказал собеседник агентства.



Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся вечером 5 мая при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево». В результате катастрофы погиб 41 человек, спаслись 37 человек.



14 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ 100 в «Шереметьеве». Из документа следует, что после попадания молнии у лайнера отключился автопилот и нарушилась связь.