РИАМО - 15 июн. Дорогостоящий автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, украли в районе Ясенево на юго-западе столицы, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 14 июня в 14:10 в службу «02» обратился индивидуальный предприниматель 1984 года рождения, который заявил о краже его автомобиля от дома №8 по улице Паустовского.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 03:20 4 июня до 13:30 14 июня по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser и скрылся», - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 3,55 миллиона рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело о краже.