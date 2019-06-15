РИАМО - 15 июн. Вор украл из квартиры столичного пенсионера сейф с валютными средствами, материальный ущерб превысил 4 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он отметил, что 14 июня в 20:08 в полицию обратился пенсионер. Он заявил о квартирной краже на Угличской улице.

«Сотрудниками полиции установлено, что с 7 по 14 июня неизвестный, отжав окно, проник в квартиру, расположенную на первом этаже, совершил кражу сейфа, в котором находились валютные средства, принадлежащие пенсионеру, скрылся», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 4,25 миллиона рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.