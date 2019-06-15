РИАМО – 15 июн. Для столичных школьников этим летом проведут еще два мероприятия в рамках «Исторических суббот», они завершат цикл учебного года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До конца лета пройдут еще две «Исторические субботы». Они завершат цикл учебного года, состоящий из двух сотен мероприятий. Для участия необходима предварительная регистрация», – говорится в сообщении.

Более 4 тысяч школьников стали участниками «Исторических суббот» в прошедшем учебном году. В рамках образовательного проекта они посетили различные мультимедийные площадки: исторический парк «Россия – моя история», Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Государственный центральный музей современной истории России, Музей Москвы, Государственный музей истории ГУЛАГа и Музей ФСИН России.

В экспозициях музеев использованы современные технологии, например голограммы, интерактивные сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями и аудиогиды.

«Так, выставка «Рюриковичи» в историческом парке «Россия – моя история» посвящена периоду с 1613 по 1917 год. Экспозиция размещена в 18 мультимедийных залах общей площадью 4 тысячи квадратных метров», – добавляется в материале.

Другая выставка в парке – «Романовы» – охватывает 300 лет правления династии Романовых. Здесь ребята могут узнать об освоении Сибири и Дальнего Востока, основании Санкт-Петербурга, победе над Наполеоном и отмене крепостного права.

Здесь же работает экспозиция «От великих потрясений к Великой Победе». Она рассказывает об истории России XX века – участии в Первой мировой войне, событиях Гражданской войны, периодах коллективизации и индустриализации, а также подвиге русского народа во время Второй мировой войны.