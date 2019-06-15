РИАМО - 15 июн. Ссора двух мужчин в подмосковном Клину завершилась поножовщиной, в результате ранений один из оппонентов скончался, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 14 июня в 00:21 от дома на улице Миши Балакирева в Клину бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в ГАУЗ МО «Клинская городская больница» доставлен и госпитализирован местный житель 1979 года рождения, который позднее скончался.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Клин ГСУ СК России по Московской области местный житель 1967 года рождения. Преступление совершено на почве возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».