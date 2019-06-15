РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров в субботу днем, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 13:09 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от поворота на СНТ «Березки-1» до автобусной остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения на данном участке дороги составляет 15 километров в час.

Также пробки образовались на Старом Симферопольском шоссе, на улицах Большая Серпуховская, Кирова, проспект Ленина, Железнодорожная и других. В сервисе отмечается, что на улице Володи Дубинина и на перекрестке проспекта Ленина и улицы Колхозная произошли ДТП, а на Индустриальной улице проводятся ремонтные работы.