РИАМО - 15 июн. В кальянной на востоке столицы четверо неизвестных ограбили генерального директора фирмы, мужчина лишился 2 миллионов рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 14 июня в 16:25 в полицию обратился генеральный директор коммерческой фирмы. Он заявил о грабеже по адресу: Салтыковская улица, дом 8.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 18:00 по указанному адресу в помещении кальянной четверо неизвестных, угрожая мужчине на словах, открыто похитили у него денежные средства в размере 2 миллионов рублей, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже.