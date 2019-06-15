РИАМО - 15 июн. Известного продюсера Бари Алибасова, который ранее по неосторожности выпил средство для очистки труб, могут вывезти на реабилитацию в Казахстан, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сын продюсера Бари Алибасов-младший считает, что его отец должен восстанавливать здоровье в Казахстане, ведь он родился именно здесь.

«Отец и Казахстан - понятия неразделимые. Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана, располагающемся в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации имеется вертолетное сообщение», - отметил Алибасов-младший.

Он уточнил, что его отцу пойдут на пользу горный воздух и уединение, а в российской столице пострадавшего постоянно тревожат посетители.

По словам сына продюсера, сейчас Алибасов проходит комплексное обследование в НИИ имени Склифосовского. В понедельник врачи обещают сообщить подробную информацию о его состоянии здоровья и сроки перевода из реанимации в палату.

Бари Алибасов 4 июня по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. У пострадавшего диагностировали сильнейший ожог пищевода.