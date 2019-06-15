РИАМО - 15 июн. На стройке двух очередей ЖК «Царицыно» в Москве задействовано около 1,5 тысяч человек, два дома первой очереди готовы ко вводу в эксплуатацию, еще по пяти корпусам подготовка к сдаче начнется в июле, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На достройке ЖК «Царицыно» для нужд обманутых дольщиков городской застройщик АО «Мосотделстрой №1» задействовал порядка 1,5 тысяч человек. Работы ведутся в соответствии с графиком. Первые два корпуса - №№5.2 и 12 - подготовлены ко вводу в эксплуатацию - идет оформление документов», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что еще по пяти корпусам (№№1, 2, 3, 4 и 11) - итоговые проверки Мосгосстройнадзора запланированы на июль этого года.

По словам заммэра, работы стартовали и на корпусах второй очереди жилого комплекса.

«Сегодня, 15 июня, начали монтаж двух башенных кранов на корпус №31. На корпусе №30 краны смонтированы, на №27 - идет подготовка к монтажу. При этом на корпусах №№27-31 строительные работы уже начались», - пояснил Хуснуллин.

Он напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке жилого комплекса «Царицыно» за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику — АО «Мосотделстрой №1».

«В целом, по каждому из недостроенных объектов разработана дорожная карта. В прошлом году более 1,2 тысячи семей из двух проблемных жилых комплексов столицы получили ключи от квартир. Проблемы зарегистрированных на сегодня в столице обманутых дольщиков будут решены к 2023 году», - заключил заместитель мэра.

Ранее председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что «Мосотделстрой №1» подписал с конкурсным управляющим АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (АО «МКХ») договор о передаче прав на земельные участки, объекты незавершенного строительства и обязательств перед дольщиками. В настоящий момент документ зарегистрирован в Росреестре. Теперь городской застройщик сможет официально передавать участникам долевого строительства ключи от квартир после ввода корпусов в эксплуатацию.