РИАМО - 15 июн. Остановочному пункту «75-й километр» Савеловского направления Московской железной дороги в Подмосковье присвоили новое название в честь ветерана Великой Отечественной войны Марии Барсученко, пишет газета «Гудок».

В 2018 году движение «Живу спортом» выступило с предложением увековечить имя ветерана Великой Отечественной войны Марии Барсученко из подмосковного Дмитрова. Активисты обратились в РЖД с просьбой назвать именем Барсученко одну из железнодорожных платформ Савеловского направления, которая расположена в Дмитровском городском округе.

«Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова от 17 мая 2019 года остановочный пункт «75-й километр» Московской железной дороги переименован в остановочный пункт имени Барсученко», - говорится в сообщении.

Во время войны Мария Барсученко трудилась на железной дороге в Дмитрове, где работала стрелочницей. Осенью 1941 года немецкие войска захватили Яхрому и прорвались на восточный берег канала Москва - Волга. Барсученко под яростным огнем противника одна переводила стрелки, обеспечивая маневренность и продвижение бронепоездов, которые защищали подступы к Дмитрову.

За отвагу она была награждена орденом Красной Звезды. Свой подвиг «стрелочница Маша» совершила, когда ей было 20 лет.