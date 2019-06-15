РИАМО - 15 июн. В текущие выходные в столице пройдут фестивали йоги и фуд-траков, мастер-класс по хип-хопу от британского специалиста, пешеходная экскурсия по Басманной слободе и выставки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В «Зарядье» стартует проект «Танцуем в парке». Британский хореограф Мэтт Петтерс проведет бесплатный мастер-класс по хип-хопу и mercial dance. Мэтт Петтерс занялся хореографией в 16 лет. Он регулярно выступает в ТВ-шоу, снимается в сериалах и рекламе, играет в театре, а также преподает в лучших танцевальных школах Великобритании», - говорится в сообщении.

Мастер-класс пройдет в субботу с 16:00 до 17:00.

Также в субботу состоится пешеходная экскурсия «Басманная слобода». Участники прогуляются по одному из самых интересных мест старой Москвы. Басманная слобода сформировалась как район на рубеже XVI–XVII веков. Сбор состоится у главного входа в сад имени Баумана. Количество мест ограниченно. Требуется предварительная регистрация. Начало прогулки в 16:30.

Международный фестиваль йоги пройдет в парке 50-летия Октября 15 и 16 июня с 08:00 до 22:00. Посетители встретятся с известными практиками, побывают на мастер-классах, а также послушают лекции, посвященные альтернативной энергетике, экодомам, семейному образованию, здоровому питанию и аюрведе. В фестивале примут участие 10 зарубежных экспертов и 25 представителей столичных школ йоги. Вход бесплатный, но необходима регистрация.

Фестиваль фуд-траков на Фонтанной площади в парке «Сокольники» пройдет также 15 и 16 июня с 11:00 до 22:00. В кафе на колесах можно будет попробовать блюда стритфуда. На фестивале впервые организуют ярмарку деревенских продуктов «Долина вкусов». Посетителям предложат приобрести деликатесы из дичи, сухофрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, чай, домашние сыры. Кроме того, гостей ждет ярмарка мороженого.

В рамках программы «Музейная неделя» на этих выходных жители столицы могут бесплатно посетить музеи и выставочные залы, подведомственные департаменту культуры. Например, в субботу будет бесплатно работать выставка «Тайна измайловской двери», посвященная приемам дипломатов разных посольств в царской резиденции в Измайлове.

В воскресенье можно посмотреть выставку «Леонов» в Музее космонавтики. На ней представлены живописные работы, редкие фотографии, личные вещи дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова.

Слушатели лекции «Истории галереи Боргезе» павильон «Рабочий и колхозница» (16 июня, 13:00) узнают, какие тайны скрывает самое большое собрание картин Караваджо, какие истории хранит вилла Боргезе и как кардиналу удалось заполучить в коллекцию картины Рафаэля, Тициана, Доменикино, а также скульптуры Бернини. Вход бесплатный, но нужна регистрация.