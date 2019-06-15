РИАМО - 15 июн. На железнодорожном переезде возле станции «Серпухов» водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом, пострадавших нет, сообщается на сайте Московской железной дороги.

«14 июня в 23:15 на железнодорожном переезде, расположенном на подъездных путях сторонней организации рядом со станцией «Серпухов» Курского направления МЖД, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся одиночным локомотивом», - говорится в сообщении.

Машинист поезда подал световые и звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

«По предварительной информации, в результате ДТП водитель, пассажиры авто и члены локомотивной бригады не пострадали», - уточняется в материале.

Ситуация не повлияла на график движения других поездов, так как ДТП произошло в отдалении от основного хода Курского направления МЖД.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.