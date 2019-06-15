РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Неработающую линию уличного освещения отремонтируют на аллее по Больничному проезду в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска до 11 июля по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения в микрорайоне Львовский. Он отметил, что фонари почти не горят на аллее вдоль улицы Московская (на Больничном проезде - ред.).

«Рассмотрев обращение по вопросу неработающих линий уличного освещения в микрорайоне Львовский, у дома №1 по улице Больничный проезд, сообщаем, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по восстановлению линий уличного освещения будут проведены в срок до 11 июля 2019 года», - сказала замглавы администрации горокруга по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.