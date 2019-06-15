РИАМО - 15 июн. Директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, основатель фонда «Вера» Анна Федермессер не будет участвовать в выборах в Московскую городскую думу из-за прессинга со стороны недоброжелателей.

«Седьмого июня я подала документы в Мосгордуму, но писать о регистрации в тот день мне показалось неуместным. И хорошо, что не написала. Потому что в выборах в Мосгордуму я больше не участвую. Мое официальное заявление уже в избирательной комиссии. За два месяца, прошедшие с момента принятия решения об участии в выборах, я обрела совершенно невероятный жизненный опыт. Спасибо Богу за эту возможность. Я уступаю тем, кто сильнее», - написала Федермессер в Facebook.

Она отметила, что не была готова «к такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь».

«Я готова биться за больных и умирающих, за бесправных, необезболенных, одиноких стариков, забытых на панцирных койках безвестных богаделен. За них - готова. За себя – нет», - добавила Федермессер.

Она уточнила, что больше не будет справляться с потоком негатива ради победы на выборах и непростой работы в Мосгордуме.

«Знаю, что есть много людей, которые собирались за меня голосовать. Мне неудобно перед вами, но в целом я считаю, что вы, как и я, на самом деле, уже выиграли. Для меня это была игра на чужом поле, а я хочу пахать на своем», - добавила директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.