РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 июн. Более 20 протоколов за нарушение общественного порядка выписали сотрудники полиции подмосковного Королева в ходе проверки парков и скверов за неделю, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

«Полицейские проверили парки и скверы Королева. В период с 6 по 13 июня в ходе проверки (оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Курорт-2019» – ред.) было составлено 24 административных протокола», – сказала Еруновская.

Протоколы составили за «Мелкое хулиганство», «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, или одурманивающих веществ в общественных местах», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Превышение установленной скорости движения», «Нарушение правил дорожного движения (ПДД) пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

Нарушителям выписали штрафы на сумму от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.