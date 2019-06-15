РИАМО – 15 июн. Утром в субботу отправление пассажирского поезда №738 Брянск – Москва по техническим причинам было задержано на 3 часа 17 минут, сообщается на сайте Московской железной дороги.

«Выявленную неисправность оборудования оперативно устранить не удалось. Для того, чтобы пассажиры смогли продолжить поездку в Москву, в 10:05 на станцию «Брянск-Орловский» был подан резервный состав. В 10:22 поезд отправился по маршруту следования», – говорится в сообщении.

Пассажирам по их желанию оформляли проездные документы на другие поезда данного направления либо производили возврат полной стоимости проездных документов.