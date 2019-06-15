РИАМО - 15 июн. На востоке столицы грабитель напал с ножом на мужчину и женщину и отобрал у них мобильные телефоны, в ходе нападения злоумышленник ранил мужчину в ногу, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 14 июня в 02:39 в службу «02» от медиков поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Золотая улица, дом 2Г, строение 1.

«Сотрудниками полиции установлено, что в 02:35 по указанному адресу неизвестный угрожал предметом, похожим на нож, женщине 1995 года рождения, после чего указанным предметом нанес колото-резаное ранение левой ноги мужчине 1997 года рождения, открыто похитил у них сотовые телефоны, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего в медучреждение. Стоимость похищенных телефонов составила 9 тысяч рублей и 14990 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».