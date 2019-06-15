РИАМО – 15 июн. В Подмосковье и Москве на 16 июня объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Его в Подмосковье и Москве объявили из-за высокой вероятности пожаров с 21:00 субботы на 24 часа.

В Московском регионе 16 июня будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит плюс 12-14 градусов, днем – 22-24. Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-10 метров в секунду.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило, что на территории городского округа Павловский Посад в выходные дни сохранится высокий уровень пожароопасности.