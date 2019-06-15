РИАМО - 15 июн. В жилом многоквартирном доме 1929 года постройки в Красносельском районе столицы проведут капитальный ремонт, рабочие обновят входные группы в здание и восстановят штукатурный слой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проектную документацию согласовал комитет столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов. Кирпичное пятиэтажное здание 1929 года постройки находится в границах зоны охраны памятников истории и культуры, расположенных между Садовым кольцом и Камер-Коллежским валом.

«Жилой дом отремонтируют в рамках региональной программы капремонта. Рабочие обновят входные группы в здание, восстановят штукатурный слой на стенах в подъездах и окрасят их. Покрытие пола на лестничных клетках, а также поручни, входные двери и старые деревянные окна заменят, металлические ограждения лестничных клеток зачистят и окрасят», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе ремонта будут очищены стекла шахт приставных лифтов и керамическая плитка цоколя. Оконные отливы и кронштейны для флагштока заменят. Планируется также провести ремонт кровли и чердака.

Обновят и инженерные системы: магистральные трубопроводы и стояки холодного и горячего водоснабжения, канализацию и отопление. После этого в зонах замены коммуникаций проведут восстановительный ремонт.