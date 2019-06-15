РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подъезде одного из домов ЖК «Весенний» на Объездной дороге в Подольске управляющая компания устранила потоп, который произошел из-за обильных дождей, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница диспетчерской компании УК «ООО «Импульс».

Как сообщила старшая по подъезду №1 многоквартирного дома №2 на Объездной дороге (ЖК «Весенний») Анастасия Рябухина, из-за потопа, который случился в подъезде 14 июня, залило с 20 по 14 этаж. Много воды было на 20, 19, 18 и 17 этажах. Причем на 20 этаже вода из общего холла попала в некоторые квартиры.

«В настоящее время потоп устранен. Лифты в данном подъезде пока не работают, проводится просушка», - сказала диспетчер.

По словам Рябухиной, затопление в данном подъезде произошло впервые. Причем были дожди намного сильнее, они продолжались на протяжении нескольких дней.