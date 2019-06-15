РИАМО – 15 июн. Мягкую игрушку из строительной перчатки своими руками смогут сделать все желающие в Дзержинском в субботу, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В субботу в 14:00 в библиотеке – общественном центре имени Ярослава Смелякова пройдет мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мастера рукоделия».

«В этот раз вашему вниманию предлагается сделать своими руками мягкую игрушку – симпатичного и милого зверька из обычной строительной перчатки. Принять участие в мастер-классе могут и взрослые, и дети. Стоимость мастер-класса – 200 рублей с учетом материалов», – говорится в сообщении.



Мероприятие пройдет по адресу: улица Академика Жукова, дом №34. По всем вопросам звоните по телефону: +7(495)551-12-66.