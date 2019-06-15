РИАМО - 15 июн. Самолет Boeing 737, совершавший полет из Москвы в Краснодар, при посадке задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается в WhatsApp-канале Следственного комитета России.

«15 июня 2019 года примерно в 2 часа ночи пассажирский лайнер Boeing 737, следовавший из Москвы в Краснодар, задел при посадке хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, пассажиры и экипаж не пострадали. На борту воздушного судна находилось 175 человек», - говорится в сообщении.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, устанавливается сумма причиненного ущерба.