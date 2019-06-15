РИАМО - 15 июн. В подмосковной Балашихе задержали мужчину, которого подозревают в избиении до смерти своего знакомого в гостиничном номере, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Девятого июня из номера гостиницы в Балашихе в больницу доставили мужчину с черепно-мозговой травмой, который на следующий день скончался. По данному факту следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерь потерпевшего».

«Четырнадцатого июня в результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан знакомый потерпевшего», - говорится в сообщении.

На допросе мужчина сообщил следователю, что преступление было совершенно в ходе ссоры во время распития спиртных напитков.

СК продолжает проведение мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.