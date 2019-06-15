РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В библиотеке поселка Дубровицы подмосковного Подольска школьникам рассказали о правилах противопожарной безопасности, сообщил начальник теротдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

В библиотеке №25 поселка Дубровицы на днях прошел час безопасности «Чтобы не было беды» для ребят из летнего школьного лагеря Дубровицкой средней школы имени Героя России Александра Монетова.

«Занятия провела заместитель директора МУК «ЦБС Подольска» по безопасности Людмила Лычкань. Она представила небольшую презентация по правилам противопожарной безопасности и в игровой форме провела учения по поведению при пожаре. Ребята с удовольствием участвовали в играх», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что несколько заданий были на эрудицию и сообразительность. Победители, а ими были признаны все участники, получили сладкие призы.