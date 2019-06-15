РИАМО - 15 июн. На территории городского округа Павловский Посад в выходные дни сохранится высокий уровень пожароопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период с 15 по 16 июня в городском округе Павловский Посад Московской области сохранится чрезвычайная пожароопасность, 5 класс», - говорится в сообщении.

При пожарной опасности спасатели рекомендуют ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем.

«Не разводите костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, не бросайте горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок», - уточняется в материале.

Также рекомендуется не сжигать в лесу и на торфяниках мусор, при сжигании мусора вблизи леса следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров, территория вокруг места для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от хвойных деревьев, валежника, порубочных остатков других легковоспламеняющихся материалов.