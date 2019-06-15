РИАМО - 15 июн. С 19 по 21 июня в павильоне №75 на ВДНХ в столице пройдет III Форум социальных инноваций, где российские и зарубежные эксперты обсудят ЗОЖ, новые подходы в образовании и трудоустройстве, борьбу с бедностью и активное долголетие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Форум соберет представителей бизнеса, власти, некоммерческого сектора и соцблока. Посетить мероприятие может любой желающий - вход бесплатный. Чтобы принять участие в деловой программе, необходимо пройти бесплатную регистрацию.

«Форум социальных инноваций - это крупнейшая дискуссионная площадка для обсуждения социальных проблем в нашей стране. В нем примут участие как зарубежные, так и отечественные спикеры. Они презентуют лучшие практики. Стенд «Моя работа» будет представлен расширенным комплексом услуг», - сказал директор центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.

Он подчеркнул, что специалисты помогут посетителям составить конкурентоспособное резюме и выстроить карьерную стратегию, проведут с ними тесты по профориентации, в том числе от крупнейших работодателей.

Также столичный центр занятости населения представит на форуме лучшие проекты, касающиеся социальной поддержки москвичей, в том числе трудоустройства. Это будет интересно самым разным категориям соискателей: выпускникам, мамам в декрете, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Представителей старшего поколения ждут стенды «Московское долголетие» и «Мой социальный центр». Гостям расскажут, как укрепить здоровье, получить новые знания и заняться творчеством.

«Интернет для современных детей и подростков - естественная среда обитания. Сделать интернет полностью безопасным невозможно, но можно научить ребенка правилам безопасности и повысить киберграмотность родителей и учителей. Об этом поговорят на встрече «Дети в Сети: кибербезопасность семьи», - уточняется в материале.

Кроме того, горожан приглашают обсудить инклюзивное образование в России: как сделать его более качественным, как именно необходимо готовить кадры для школ, какую работу вести с семьями. На эти и другие вопросы постараются ответить эксперты и общественники.