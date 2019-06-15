РИАМО - 15 июн. В столичном парке «Сокольники» 29 июня пройдет выставка «Открытый день приема», ее проводят для выпускников девятых и одиннадцатых классов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выставка пройдет в павильоне №4.1 с 11:00 до 17:00. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

«На выставке организуют зону первичной консультации, где специалисты помогут выбрать учебное заведение с учетом талантов выпускника и результатов его экзаменов. Кроме того, на стендах вузов и колледжей можно будет получить информацию об особенностях обучения и перспективах различных специальностей», - говорится в сообщении.

Ребятам также предложат сразу подать документы на поступление в вуз.

В зале с редакционной программой эксперты расскажут о популярных профессиях, различиях и преимуществах обучения в вузах, а также объяснят, что делать, если выпускник никуда не поступил.