РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Технический и верхние этажи одного нескольких подъездов жилого дома на Объездной дороге в Подольске залило из-за обильных осадков 14 июня, работу лифтов планируют восстановить в субботу, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«14 июня в 20:00 в доме №2, в подъезде №1, (по улице Объездная дорога, ЖК «Весенний» - ред.) в результате обильных осадков произошел залив ливневых вод на техэтаж через вентиляционную шахту. В результате вода попала в шахты лифтов. Работы по просушке и проверке лифтового оборудования начаты в тот же день. Работа лифтов будет восстановлена 15 июня в течение дня», - говорится в сообщении.

В комментариях к данному посту жительница соседнего подъезда опубликовала видео, на котором видно, как на одном из этажей с потолка капает вода и заливает пол. На другом видео, присланном жительницей, видно, как вода уже обильно заливает жилой этаж.

В ответе к сообщению представитель управляющей компании ООО «Импульс» ответила, что в доме произошла аварийная ситуация.

«Авария устранена, воду собрали. Данная ситуация непредвиденная. Таких осадков не было давно. Слив просто не справился с объемом воды. Вода пошла на техэтаж, а оттуда, через технологические гильзы, на 20 этаж и ниже. Да, намокание есть, но оборудование не пострадало», - уточнила она.