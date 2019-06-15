РИАМО - 15 июн. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку между деревнями Климово и Тимофеево городского округа Солнечногорск из-за отказа двигателя, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следственными органами управления организована доследственная проверка по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск.

«По данным следствия, 14 июня 2019 года, примерно в 21:35 легкомоторный учебно-спортивный самолет «Вилга-35» под управлением пилота 1953 года рождения с пассажиром на борту, совершил жесткую посадку между деревнями Климово и Тимофеево Солнечногорского района Московской области в связи с отказом двигателя», - говорится в сообщении.

Также план полета воздушного судна и уведомление в органах организации воздушного движения отсутствовали.

В настоящее время пилот и женщина 1975 года рождения, находившаяся на борту, доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заключается в материале.