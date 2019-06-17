Метрополитен Москвы – один из самых красивых в мире, недаром сюда водят экскурсии. Здесь есть поезда-музеи, бесплатный Wi-fi, «Музыка в метро» и бабушки в кабинках у эскалаторов, которые так удивляют туристов. РИАМО запускает проект, посвященный столичной подземке, где будет рассказывать о плюсах и минусах каждой ветки глазами пассажиров. Первая – Кольцевая линия, пассажиры которой рассказали РИАМО, что их бесит на «Киевской», за что они любят «Краснопресненскую» и кого боятся на «Парке культуры».

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Давка, обмороки и поплывшая тушь

Екатерина, 30 лет, SMM-менеджер:

«Я работаю в «Москве-Сити», а живу на «Автозаводской», поэтому каждое утро проезжаю «адовый» участок от «Павелецкой» до «Киевской». Я даже планирую переехать, например, наверх «кольца», где народу поменьше.

На «кольце» пассажиры всегда толпятся у входа, не могут нормально рассесться и ждут своей станции, мешая входящим. Войти в вагон, даже если он полупустой, просто нереально.

Несколько раз мне становилось плохо в поезде, и я падала в обмороки.

Отдельный квест – сделать переход на «Киевской». Каждое утро я пробираюсь через толпу китайцев, офисных клерков и сотрудников «Европейского» и чувствую себя, как будто участвую в «Гонке героев». Нередко после такого квеста у меня поплывшая тушь, порванные колготки и помятое платье».

Мария, 27 лет, руководитель пресс-центра:

«Так как я с детства пользуюсь метро, на Кольцевой линии никогда не терялась. Но однажды очень долго объясняла мужчине, что на «Белорусской» и «Краснопресненской» ничего не заканчивается, что поезд по кольцу едет.

«То есть, это не конец?», - спрашивал меня запутавшийся гость столицы.

В последнее время навигация в метро изменилась, и она мне не нравится, а вот панели, которые показывают станции над дверями, это очень удобно.

Я чаще всего пользуюсь станцией «Белорусская», там красиво и чисто. И редко бывает так много людей, как на «Киевской».

Для меня «Киевская» - самая ужасная станция Кольцевой линии метро.

Там всегда толпы людей, очереди на эскалаторы, а в час пик – просто ужас. Ведь кроме людей, которые возвращаются с работы, еще и туристы.

«Кольцо» пользуется большой популярностью у студентов, которые возвращаются утром с ночных тусовок. Однажды мой друг со своей подругой катались так несколько часов, чтобы не объяснять родителям, где были.

На днях в Москву приезжал друг, который много лет живет в Италии, и обратил внимание на то, что в московской подземке (а мы как раз ехали по Кольцевой) все молчат. Он даже видео снял для своего друга из Колумбии. Я начала спорить, что у нас все очень приветливые, но оглянулась по сторонам: вокруг все читали книги, слушали музыку, играли в игры, писали сообщения…

С другой стороны, в европейском метро просто нет Wi-fi!

В последнее время в метро стало много музыкантов, особенно на «Курской», вокруг них собирается толпа, иногда через нее приходится продираться».

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«Парижский» вход и плохой Wi-fi

Полина, 30 лет, дизайнер:

«Я чаще всего пользуюсь метро на участке «Белорусская» – «Киевская». Рабочий день у меня с 12, а выхожу с работы уже после закрытия «Европейского», поэтому не застаю никакого коллапса.

Вообще, мне очень нравится «Киевская», особенно вход у вокзала в духе парижского метро.

В жару на кольце всегда сквозит – кондиционеры работают исправно. На «Белорусской» из-за офисов количество людей в костюмах зашкаливает. А в последнее время их разбавляют возрастные хипстеры и подростки, которые ломанулись в «Депо».

Александр, 25 лет, фотограф:

«Я часто бываю на «кольце» и заметил, что самые переполненные станции – «Киевская», «Комсомольская» и «Курская», а самая безлюдная – «Краснопресненская». Если повезет выйти на «Киевской», то обязательно попадешь в пробку.

На «кольце» всегда хорошо дует кондиционер, что удобно бомжам, которые катаются по кругу.

Из-за толп на станциях вблизи вокзалов лучше не пытаться ловить Wi-fi. Сигнал здесь слабый, приходится смотреть рекламу несколько раз подряд, что дико бесит».

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Бомжи, «понаехавшие» и девушки в Chanel

Ксения, 33 года, лингвист:

«Каждый день захожу в метро на «Комсомольской», и, если есть возможность, предпочту Кольцевой линии Сокольническую: толпы перед входом нет, эскалатор – короче, пассажиров – меньше, а поезда – быстрее. «Красная» ветка имеет пересечения почти со всеми линиями подземки, что меня и спасает от необходимости идти на «кольцо».

На «Комсомольской» кольцевой к тому же всегда толпа туристов посреди платформы, залипших в потолок, которых не обойти.

Особую нелюбовь к Кольцевой линии подпитывают ее постоянные пассажиры – бомжи.

Как же раздражает, что, видя вонючее грязное создание, разлегшееся на лавке, люди грудятся в углах вагона, а не сообщают о катающемся по кругу источнике зловония машинисту. Однажды видела картину в самый час пик: чумазая мадам в бессознательном виде, без штанов и трусов, сидела на лавке новомодного поезда, а пассажиры любезно предоставили ей львиную часть вагона в личное пользование.

По «кольцу» можно добраться почти ко всем столичным вокзалам, именно поэтому здесь полно людей с чемоданами и котомками, что не добавляет комфорта постоянным пассажирам. Туристы путаются в навигации, которая не везде организована с умом, и блуждают по платформе с баулами.

Если речь не идет о короткой поездке в 1-2 станции, я Кольцевую линию обхожу. Но так или иначе, пару раз в неделю имею удовольствие прокатиться по «кругу» с туристами и бомжами».

Андрей, 32 года, повар:

«Кольцо – точно не лучшее место для начала дня. Здесь чаще всего можно встретить «понаехавших», особенно на «Комсомольской».

Люди заходят в вестибюль и, как зомби, стоят, глядя в свои телефоны или карты.

Они же создают неразбериху на эскалаторе, потому что встают с чемоданами на левую сторону, где я обычно прохожу пешком.

Красивым вестибюлем успевают полюбоваться только китайцы, которые здесь фотографируются, всех раздражая своими криками. Конечно, если начинать утро на «Баррикадной», то это совсем другое дело».

Анастасия, 31 год, маркетолог:

«Чаще всего я езжу в метро на участке от «Комсомольской» до «Краснопресненской».

Кольцевая линия метрополитена – то уникальное место, где можно встретить девушку в Chanel рядом с матерым бездомным.

Очень часто пассажиры, которые едут с работы, беззаботно сидят рядом с бомжами – видимо, от радости, что смог урвать сидячее место в час пик обоняние притупляется».

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Много китайцев и цыган

Елена, 25 лет, редактор:

«Чаще всего я бываю на «Комсомольской». Из-за трех вокзалов здесь всегда толпы, даже в позднее время.

Однажды на «Киевской» я спустилась в метро с самокатом. Это был не час пик, но туристов, которые фотографировались на фоне мозаичных панно, было немало.

И вот, одна китайская туристка делает два резких шага назад ради фото и спотыкается о мой самокат…

Я долго извинялась, но она заверила, что все в порядке, и продолжила фотосессию.

Конечно, вестибюли кольцевых станций красивые, но сами станции как будто глубже заложены. Мне на них некомфортно, начинается клаустрофобия».

Кира, 35 лет, редактор:

«Я не люблю ездить по кольцевой. Там всегда много народу и душно в поездах. Раньше я жила в Подмосковье и много лет ездила на электричке с Ярославского вокзала. Так что станция «Комсомольская» была мой дом родной.

Сложно представить себе другую станцию, где бы так било в нос бомжатиной и бог весть чем еще.

Там реально хочется надеть марлевую повязку или закрыться шарфиком. Особенно это бросается в глаза сейчас, когда я лишь изредка оказываюсь на «Комсе», если еду на дачу или к родственникам.

Немногие знаю лайфхак, что на «Комсомольской» необязательно толкаться на спуск на кольцо: можно спуститься радиальную «без пробок» и уже оттуда спокойно перейти на кольцо.

Долгое время я работала на «Парке Культуры» и не люблю это место – но не из-за работы, а из-за цыган. Однажды у метро у меня прямо на ходу вытащили из сумки кошелек с 30 тысяч рублей, а у коллеги пытались залезть в сумку в подземном переходе от Музея Москвы к вестибюлю «Парк культуры» кольцевая».

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Хорошая музыка и плохая вентиляция

Ольга, 30 лет, журналист:

«Я часто пользуюсь Кольцевой линией, особенно, если мне нужно быстро куда-то добраться. Я живу в центре, на «Парке культуры», где все время пробки, и на метро экономлю время.

Кольцевая линия отличается тем, что здесь можно встретить бомжей у вокзальных станций, бизнесменов в костюмах на «Киевской» и «Белорусской», дамочек в соболях с пакетами из ЦУМа, тусовщиков с «Красного Октября» и почти всегда людей с багажом, которые вышли из «Аэроэкспресса» или вокзалов.

Чаще всего я езжу от «Парка культуры» до «Баррикадной», и бываю на «Белорусской», где у меня всегда появляется чемоданное настроение, потому что отсюда прямой путь в Шереметьево.

Еще на это участке можно встретить мужчину в костюме, который ходит по вагонам и предлагает купить стихи от автора. Многих пассажиров он бесит. «Автор то кто?» - иногда кричат ему в след.

Участок «кольца» от «Парка культуры» до «Баррикадной» очень комфортный, я все время сижу. Единственный минус – толпа людей у дверей вагона, которым нужно выйти на «Киевской».

Всегда хочется спросить, люди, зачем вы это делаете? Что с вами? Почему не хотите сесть хотя бы на одну станцию?

Вообще «Парк культуры» кольцевая скорее ориентирована на тех, кто тут работает, а не живет. Утром на вход всего один эскалатор, а на выход – два. Вечером та же картина – приходится по одному эскалатору выбираться наверх вместе с хипстерами, которые едут в Парк Горького, уличными музыкантами и людьми, которые делают переход на радиальную».

Светлана, 30 лет, менеджер:

«Я езжу по кольцу от «Баррикадной» до «Новослободской». Это такой интеллигентный участок, с надушенными офисными клерками из бизнес-центров на «Белорусской». В час пик не попадаю, но в 9:30-9:40 здесь вполне комфортно.

Людей тут немного, по сравнению с привокзальными станциями, но в жару дышать нечем. Я часто попадаю на старые поездка, в которых душно. Впрочем, жарко и в вестибюлях, кажется, система вентиляции не справляется.

Меня особенно бесят серые советские ограждения. Зачем они нужны? Чтобы люди чувствовали себя загонным животным?

© из личного архива Светланы

А еще на эскалаторе в метро невозможно сделать фото. Постоянно кто-то влезает в кадр. Недавно на «Новослободской» дед влез в мое селфи».

Анастасия, 28 лет, пиарщик:

«Для меня самая ужасная станция «кольца» – «Таганская». Мне приходится делать там пересадку с радиальной, и это ад. Люди не пускают в вагон и никому не дают выйти – неважно, в час пик ты едешь или нет.

Еще очень часто приходится ехать по кольцу в старых вагонах без вентиляции. Это грустно и пахнет бомжами.

Из хорошего на «кольце» – станция метро «Краснопресненская», где всегда мало людей. Я езжу туда в «Соловей» и часто натыкаюсь на волынщиков, которые играют у метро».

Татьяна, 31 год, мерчендайзер:

«Я часто по работе бываю в «Атриуме». До «Курской» еду от «Комсомольской» по кольцу. И мне нравятся проект «Музыка в метро». Это очень поднимает настроение, когда после работы плетешься по вестибюлю. Иногда останавливаюсь и «шазамлю» песни. Мои друзья даже открыли так для себя группу «Обними кита», которая тут выступала».