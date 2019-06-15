РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В подмосковных Люберцах начали наносить дорожную разметку, работы уже завершили на шести улицах, сообщается на официальной странице управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец в соцсети «Вконтакте».

«В Люберцах начали наносить дорожную разметку термопластиком. Работы уже провели на улицах Преображенская, Гоголя, проспект Гагарина, Попова, Наташинская, Красногорская», - говорится в сообщении.

Работы ведутся в рамках летнего содержания улично-дорожной сети. Работы на шести улицах завершились 14 июня.