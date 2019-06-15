РИАМО - 15 июн. В субботу на территории Москвы и Подмосковья ожидается выпадение до 5 миллиметров осадков, что составляет около 6% от месячной нормы июня, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».



«Сегодня мы останемся в полосе атмосферного фронта, но его влияние уже уменьшается, активность невелика. Сегодня будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Выпадет совсем мало осадков, по области от 0 до 5 миллиметров. Это примерно 4-6% от месячной нормы», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что за вчерашний день в Московском регионе выпало до 21 миллиметра осадков, что составляет около 15% от месячной нормы июня.

Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.

До 30% от месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за минувшие сутки>>