РИАМО – 15 июн. В подмосковной Кашире за 14 июня выпало около 30% от месячной нормы осадков, в столице на ВДНХ синоптики зафиксировали порядка 15% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

По территории центральных областей Европейской России прошел активный атмосферный фронт. В Москву он принес долгожданные дожди, прервав тем самым засуху, длившуюся в столице с начала лета.

«За минувшие сутки в Москве, на метеостанции ВДНХ, выпало 11 миллиметров осадков, что составляет около 15% от июньской нормы. В Подмосковье также не обошлось без дождей, особенно в западных и южных районах. Так, в Михневе и Волоколамске выпало 16 миллиметров осадков, в Наро-Фоминске – 17 миллиметров, а в Кашире – 21 миллиметр», – говорится в сообщении.

Практически повсеместно прогремели грозы, а порывы ветра местами достигали 15 метров в секунду.

В субботу влияние фронта на погоду региона сохранится, но активность его уже невелика, так что обойдется без гроз, а кратковременные дожди местам еще пройдут.

Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.