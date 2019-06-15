РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Подольский родильный дом разыскивает женщину, которая была первой роженицей медучреждения, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«На флешмобе, который организовывал Подольский родильный дом (5 июня - ред.), мы встретили очень важного и необычного гостя! Это мама, которая первой открывала наш роддом со своей доченькой. Сегодня она уже бабушка, и ее внучок появился на свет также в стенах нашего роддома. Мы были очень рады с ней познакомится, настолько, что, к сожалению, не записали контакты. Если вы нас читаете, свяжитесь с нами, пожалуйста, вы наш почетный гость, мы с радостью будем приглашать вас к нам на мероприятия», - говорится в сообщении.

Флешмоб «Спасибо, доктор!», посвященный Дню медицинского работника, проходил 5 июня. Сказать спасибо и поддержать сотрудников учреждения пришли более 100 мам с колясками.