РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 июн. В подмосковном Подольске в ходе двухдневной акции по сбору крови «Подари жизнь», которая проходила с 13 по 14 июня, собрали около 20 литров крови, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

Подольское городское волонтерское движение «Добромир» совместно с Подольской городской станцией переливания крови с 13 по 14 июня проводило акцию «Подари жизнь» в рамках Всемирного дня донора крови. На сдачу крови приглашались все желающие в возрасте от 18 лет, обладающие крепким здоровьем.

«В течение двух дней акции «Подари жизнь» горожане сдали около 20 литров крови – это хороший показатель для летнего месяца, так как многие жители уже в отпусках или на дачах. Всего приняло участие около 40 человек. Надеемся, что в следующий раз будет собрано еще больше. Ведь каждая сдача крови – это еще одна чья-то спасенная жизнь», – сказала организатор.

Она добавила, что в планах волонтеров провести недельную акцию по сбору крови в горокруге в июле.