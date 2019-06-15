РИАМО - 15 июн. На Новодевечьей набережной в столице автомобиль пробил ограждение и упал в Москву-реку, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Ночью на Новодевечьей набережной легковой автомобиль пробил ограждение, после чего совершил съезд в Москву-реку. Водитель не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшей аварии.

Водитель перевернулся на машине и сбежал от скорой помощи>>